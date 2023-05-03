وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لمعلمين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية وبيولوجي واللغة الفرنسية وماث وكيمياء باللغة الإنجليزية وتخصص lt.

وظائف للمعلمين بالمدرسة المصرية الدولية

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية، في خطاب لها، أنّ التدريس يكون للصفوف من السادس الابتدائي حتى الأول الثانوي، وهو القسم المتوسط، موضحة أنّه يشترط أن يكون من العاملين بالتربية والتعليم ويكون العمل بنظام المأمورية ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية والتعامل مع تكنولوجيا التعليم على أن يتم تقديم السيرة الذاتية على موقع المدرسة، مضيفة أنّ العمل سيكون مع بداية العام الدراسي المقبل 2024.