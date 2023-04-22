100 وظيفة مطلوبة في القاهرة والمحافظات.. بعضها براتب 10 آلاف جنيه

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف عن فرص العمل المطلوبة داخل مجموعة من المؤسسات والشركات، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة محاسب قانوني

اسم الشركة: المكتب الاستشاري المحاسبي.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 12000 جنيه مصري.

وظيفة مبيعات عقارية

اسم الشركة: Select for realestate .

مقر العمل والتقديم لـ الوظيفة: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 31 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب بنوك

اسم الشركة smartverse.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة ممرضين

اسم الشركة: مركز القاهرة لأمراض الكلى.

مقر العمل: المعادي- مصر الجديدة - وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيا.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائي تسويق الكتروني

اسم الشركة: كومكس الهندسية والصناعية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5000- 9000 جنيه مصري.

وظيفة فني تبريد وتكييف (تركيبات وصيانة)

اسم الشركة: ايدن.

مقر العمل: العاصمة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 9.

الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: صيدلية دكتورة أمل عبدالحليم.

مقر العمل: سانت كاترين - جنوب سيناء.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3500- 4500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 300- 700 جنيه مصري.

وظيفة مدرسة لغة عربية

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مناقصات

اسم الشركة: شركه مقاولات كبرى.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة ممثل مبيعات - Sales Representative

اسم الشركة: كودزون .

مقر العمل: جليم - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 70.

الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة أطباء أسنان

اسم الشركة: واي دي إيه للخدمات الطبية.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 18 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية طب الأسنان).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.