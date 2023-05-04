«صرف صحي الإسكندرية»: تجديد شهادة الأيزو للمعمل المركزي للمرة السادسة

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمعمل المركزي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»

تفاصيل تجديد شهادة الأيزو

وأشار نافع، في بيان، إلي أن تجديد اعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» الاختبارات اللازمة لاعتماد تجديد شهادة أيزو المعامل 17025لعدد 19 تجربة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن شركة الصرف الصحي، تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة ، الأمر الذي انعكس على تجديد شهادة الأزيو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة على التوالي، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة.

وشدد على حرص الشركة على الوصول بمعاملها إلى أعلى درجات الكفاءة والجودة بتوفير أحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل، وأفضل الكوادر البشرية بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويستقبل المعمل عينات من جميع المنشآت الصناعية والجهات البحثية بغرض إجراء التحاليل اللازمة اعتمادا على المواصفة الدولية أيزو المعامل Iso17025

توفير التدريب النظري والعملي لطلبة الجامعات والابحاث

كما يوفر التدريب النظري والعملي لطلبة الجامعات والأبحاث والدراسات العليا على أحدث الأجهزة المعملية على يد أمهر الكيميائيين المعتمدين من الجهات المختصة وكذلك التدريب النظري والعملي للكيميائين والفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة بـwastewater management

ويقوم بتقييم وحدات المعالجة لكافة المنشآت الصناعية والقرى السياحية للتأكد من كفاءة تشغيلها قبل الصرف على الشبكة العامة والأعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون وإمدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.