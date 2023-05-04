مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا حادث إطلاق النار بالعاصمة الصربية

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لجمهورية صربيا في ضحايا حادث إطلاق النار الصادم بمدرسة بالعاصمة بلجراد، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 8 أطفال وجرح آخرين.

تضامن مصر مع حكومة وشعب صربيا

وتقدّم المتحدث باسم الخارجية، بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب صربيا في هذا الحادث الأليم.