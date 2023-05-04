وزير الأوقاف يعزي أسر 3 أئمة توفوا في حادث أتوبيس الوادي الجديد

توجه وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

وزير الأوقاف ينعى 3 أئمة

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم، وهم :

- الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر رحمه الله

- الشيخ/ محمد احمد محمد حنفي رحمه الله .

- الشيخ/ مصطفى عبد الله محمد حسين رحمه الله

وزير الأوقاف: رحم الله الجميع

واختتم وزير الأوقاف: «رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم ، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث».