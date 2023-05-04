قصة مقتل قهوجي كرموز خلف الأبواب المغلقة بسبب شاشة تليفزيون

داخل جنبات شقة سكنية لا تزيد مساحتها عن 70 مترًا، حدثت جريمة قتل راح ضحيتها قهوجي كرموز وهو شاب في العقد الثالث من عمره، آثار الضربات في رأسه وتسببت في وفاته في الحال بعدما هشم صديقه رأسه في الحائط وفر هاربًا واستولى على شاشة تليفزيون.

جريمة كرموز

جريمة كرموز حدثت قبل يومين خلف الأبواب المغلقة انتهت بمقتل الشاب «جمال» ويعمل قهوجي ويقيم مع صديقه «ك.ط» داخل شقة مستأجرة في كرموز بالإسكندرية بسبب وجود خلافات في العمل وتطور الأمر إلى شجار بينهما وقت وجودهما في الشقة وتمكن المتهم من قتل صديقه عن طريق ضرب رأسه في الحائط مرات متكررة حتى سقط على الأرض جثة هامدة.

القبض على المتهم بقتل صديقه

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم تمكن من حمل جثمان المجني عليه وتخلص منه في الطريق العام، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه المتهم وتبين أنه استولى على شاشة تليفزيون وحدة حاسب آلى ولوحة المفاتيح الخاصة بها ومبلغ مالي من حافظة نقود المجني عليه.

المتهم بقتل قهوجي كرموز يعترف بجريمته

اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة خلال جلسة تحقيق مساء أمس أمام النيابة العامة وقررت حبسه بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وأرشد المتهم عن المسروقات وتم إعادتها وشرح المتهم تفاصيل الجريمة وأنها لم تستغرق سوى 15 دقيقة منذ بدايتها حتى تخلص من الجثمان.

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن جريمة مقتل قهوجي كرموز هي قتل عمد وفق الاتهام المسند من النيابة العامة وأن عقوبتها تصل إلى الإعدام شنقًا استنادًا إلى قانون العقوبات.

وأضاف عبد الله في حديثه للوطن أن جريمة مقتل قهوجي كرموز حدثت داخل شقة مستأجرة من المتهم والمجني عليه وذلك وفق ما انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها وبالتالي أن المتهم نفذ جريمتي القتل العمد المقترن بالسرقة وأن المسروقات خاصة بالمجني عليه كان اشتراها على نفقته الخاصة.