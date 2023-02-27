موعد حجز أراضي وزارة الإسكان 2023 لمحدودي ومتوسطي الدخل

قطع أراضٍ عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، من حين إلى آخر، داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على قطعة أراض داخل المدن الجديدة، بتسيرات سداد تمتد لسنوات محددة.

أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتقسيط على 7 سنوات

وخلال الأيام الماضية، تم طرح عدد من قطع الأراضي ضمن مشروعين، أحدهما طرحته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في عدد من المدن الجديدة للبيع بالمزاد العلني، بنظام تقسيط على 7 سنوات، وذلك بتخصصات مختلفة، منها: «مستشفيات، مدارس دولية وخاصة، مراكز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية ترفيهية، مراكز طبية».

كما طرح بنك التعمير والإسكان عدد من قطع الأراضي، ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدن الصعيد، أراضي الإسكان المتميز بمدن الصعيد، وأراضي الإسكان المتوسط بمدن الصعيد، وشهدت الأيام الأخيرة تعديلات في مواعيد حجز قطع الأراضي المطروحة بمدن الصعيد.

وترصد السطور التالية، موعد حجز قطع أراضي بنك التعمير والإسكان، وفقا للموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

موعد حجز قطع أراضي بنك التعمير والإسكان

* أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدن الصعيد:

- يبدأ حجز قطع أراضي بنك التعمير والإسكان، محور الإسكان الأكثر تميزا بمدن الصعيد 19 مارس المقبل.

* أراضي الإسكان المتميز بمدن الصعيد:

- يبدأ حجز قطع أراضي بنك التعمير والإسكان، محور الإسكان المتميز بمدن الصعيد 20 مارس المقبل.

* أراضي الإسكان المتوسط بمدن الصعيد:

- يبدأ حجز قطع أراضي بنك التعمير والإسكان، محور الإسكان المتوسط بمدن الصعيد 21 مارس المقبل.