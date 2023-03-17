وزارة الإسكان توضح طرق تخصيص وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمتوسطي الدخل، في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».

الوطن تستعرض أبرز ملامح الطرح وهي كالتالي:

1- الطرح صدر بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، بناءً على طلب وزارة الإسكان، بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك طبقا الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات.

شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع

2 - الهدف من طرح مبادرة سكن لكل المصريين 4، هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، حسب ما ورد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز.

3 - تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية، بمبادرة سكن لكل المصريين 4 بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز، بكل مدينة أو محافظة، كما هو موضح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات.

الوحدات مطروحة للحجز في 8 مدن جديدة

4 - الوحدات السكنية المطروحة للحجز تقع في 8 مدن جديدة وهي: «القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط»، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

5 - يمكن الاطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg/، على أن يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

الإسكان: سداد مقدم جدية الحجز الأحد 26 مارس وحتى 13 أبريل

كانت المهندسة مي عبد الحميد، أعلنت أنه يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 26 مارس وحتى الخميس 13 أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو المقبل.