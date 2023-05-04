تعريفة الركوب الجديدة بالغربية.. المحافظ يشكل لجنة للمتابعة والرصد

أعلنت محافظة الغربية تشكيل لجنة من أجل تحديد تعريفة الركوب الجديدة بالغربية وذلك بعد تحريك أسعار السولار، من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان صحفي، إنه عقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مدير إدارة المرور الغربية ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، من أجل تعريفة الركوب الجديدة بالغربية لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

تعريفة الركوب الجديدة بالغربية وقرار المحافظ

وأصدر المحافظ القرار 507 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالغربية لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على تحريك تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع التحريك المقررة.

تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بالغربية بعد تحريك أسعار المواد البترولية وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بتحريك تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وشن حملات بشأن متابعة تطبيق القرارات من قبل سائقين السيارات.

ووجه رحمي باستقبال شكاوى المواطنين من خلال «مبادرة الغربية بتتغير بيكم» على خدمة الواتس آب 01550502836 - 01550502837، أو غرفة عمليات المرور 0403454599، أو غرفة عمليات المحافظة 0403341233، أو إدارة المواقف 01006966983