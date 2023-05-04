طارق لطفي: لم أفكر في كتابة مذكراتي الشخصية.. وشخصية «رؤوف» تشبه كل زوج

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان طارق لطفي من خلال مسلسله الأخير «مذكرات زوج»، الذي جسد من خلاله شخصية «رؤوف» في المسلسل، وحاول علاجه ذاته عن طريق كتابة مذكراته الشخصية.

حقيقة كتابة طارق لطفي مذكراته الشخصية

وبسؤال عن تفكيره بكتابة مذكراته الشخصية يومًا، ما قال طارق لطفي لـ«الوطن»، «لا لم أفكر في ذلك الأمر إطلاقاً، فليست لدى تلك العادة، فشخصية رؤوف بالمسلسل مختلفة عن شخصيتي».

طارق لطفي يتحدث عن مسلسل «مذكرات زوج»

وأضاف طارق لطفي: «شخصية رؤوف تشبهنى في جزء بسيط منها الهدوء في التعامل وقلة الحديث، وأيضاً في الشكل والملابس، ولكنها في الأساس تشبه كل زوج يمر بأزمة الفتور بعد زواجه بفترة».

أبطال مسلسل مذكرات زوج

استطاع الفنان طارق لطفي أن يحقق نجاحاً كبيراً من خلال مسلسله مذكرات زوج، خاصة أنه عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وتكون من 15 حلقة فقط، وشارك المسلسل فيه عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي.