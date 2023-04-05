الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.. ما مصير ابن شيرين ورؤوف؟

شهدت الحلقة 13، من مسلسل مذكرات زوج أحداثا مثيرة، حيث التقى «رؤوف» بـ«شيرين» طليقته، لأول مرة منذ طلاقهما، إثر تعرض ابنهم لحادث ونقله إلى المستشفى للعلاج، حيث أعرب رؤوف عن ندمه بشكل غير مباشر من إقدامه على خطوة الطلاق، وقال إنّه لم يكن يقدر كل ما كانت تفعله شيرين من أجل توفير احتياجاته واستقرار الحياة الزوجية بينهما.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مذكرات زوج الليلة في تمام الساعة 8:45 مساءً على قناة cbc العامة، وتُعادت مرة أخرى الساعة 2:45 صباحًا على cbc دراما، عبر تردد 11785، ترميز 27500 على القمر نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج مأخوذ عن رواية أحمد بهجت، وكتب له الحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي، ويضم العمل نخبة من الفنانين طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي.