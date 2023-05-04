سعر تذكرة النقل العام بالقاهرة بعد تحريك قيمة السولار

بعد تحريك أسعار السولار وفق قرار وزارة البترول، حددت محافظة القاهرة أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة الكبرى، على حسب نوع الخدمة والمسافة التي يقطعها الأتوبيس، ونستعرضها على النحو التالي:

- أتوبيس عادى مسافة حتى 30 كيلومترا، تحرك سعر التذكرة نصف جنيه من خمسة ونصف إلى 6 جنيهات.

- سعر تذكرة الأتوبيس العادي مسافة حتى 40 كيلومترا، تحرك سعر التذكرة من 7.5 إلى 8.5 جنيه.

سعر تذكرة أتوبيس النقل العام المكيف

كما تحرك سعر تذكرة أتوبيس النقل العام المكيف من 10.5إلى 11.5 جنيه.

وفيما يتعلق بتعريفة الركوب لخطوط النقل الجماعى بالقاهرة فهى كالتالي:

- ميني باص عادي تحركت التعريفة الحالية من 6 إلى 6.5 جنيه.

- ميني باص مكيف تحركت التعريفة الحالية من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

- تذكرة الأتوبيس المكيف زادت من 12.5 إلى 13.5 جنيه.