«النقل العام» تسير أتوبيسات لنقل جمهور الأهلي إلى استاد القاهرة.. 10 خطوط

تبدأ هيئة النقل العام بالقاهرة برئاسة اللواء رزق علي، اليوم، في تسيير رحلات إلى استاد القاهرة، بواسطة أسطول الهيئة، للتيسير على جمهور النادي الأهلي، في الوصول إلى الاستاد لحضور مباراة الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقررة إقامتها في التاسعة مساء اليوم.

وقال اللواء رزق علي، إن الهيئة تلقت طلبا من النادي الأهلي، لتوفير أتوبيسات لتوصيل الجمهور إلى استاد القاهرة، وجرت الاستجابة للطلب، إذ توجد خطوط نقل عام وشركات نقل جماعي تمر من أمام استاد القاهرة وتمر بالمحاور المحيطة بالاستاد، مثل صلاح سالم وطريق النصر والفنجري، علاوة على الدفع بـ 50 أتوبيسا من هيئة النقل العام لنقل الجمهور من عدد من المحطات والمواقف الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بسعر تذكرة موحد 10 جنيهات.

خطوط سير الأتوبيسات لنقل جمهور الأهلي

وحددت هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط سير الأتوبيسات لنقل جمهور الأهلي، اليوم، إلى استاد القاهرة، كالتالي:

- خط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، وصولا إلى استاد القاهرة.

- خط عبد المنعم رياض إلى رمسيس والعباسية إلى استاد القاهرة.

- خط النزهة الجديدة، الحجاز، شارع النزهة، السبع عمارات، ميدان الساعة، طريق النصر، استاد القاهرة.

- خط الأميرية، سراي القبة، روكسي، كلية بنات عين شمس خضر التوني، شارع يوسف عباس، استاد القاهرة.

- خط شبرا الخيمة، مسطرد، المطرية، التجنيد، روكسي، الخليفة المأمون، الفنجري، استاد القاهرة.

- خط العباسية وصلاح سالم ويوسف عباس إلى الاستاد.

- خط دوران شبرا، الخلفاوي، منشية الجمل، حدائق القبة، الفنجري، استاد القاهرة.

- خط قسم الحدائق، حدائق القبة، الفنجري، استاد القاهرة.

- خط السيدة عائشة، الأتوستراد، جامعة الأزهر، استاد القاهرة.

- خط السيدة عائشة، الأتوستراد، نادي السكة، استاد القاهرة.