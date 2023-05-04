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تعريفة الركوب الجديدة بشمال سيناء.. «العريش - الشيخ زويد» بـ11 جنيها

كتب:

حسين ابراهيم
12:20 م | الخميس 04 مايو 2023
تعريفة الركوب الجديدة بشمال سيناء

تعريفة الركوب الجديدة بشمال سيناء

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعريفة الركوب الجديدة، بجميع المناطق داخل المحافظة.

 ذكر قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له، أن المحافظ أعتمد تعريفة الركوب الجديدة

تعريفة الركوب الجديدة بشمال سيناء

من العريش إلى بئر العبد 18 جنيها وقد كانت قبل الزيادة 16 جنيها

من العريش إلى الحسنة 18 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 16 جنيها

العريش نخل 25 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 20 جنيها

العريش رفح 15 وقد كانت قبل الزيادة 14 جنيها

العريش الشيخ زويد 12 جنيها وقد كانت قبل الزيادة 11 جنيها

تعريفة خطوط السير الخارجية

تعريفة الركوب الخارجية بين العريش والمحافظات والمناطق الأخرى وخطوط السير الخارجية فقد جاءت كالتالي:

العريش القاهرة 77 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 69.5 جنيها

العريش الإسماعيلية 52 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 42.25 جنيه

العريش القنطرة 37 جنيها وقد كانت قبل الزيادة 33.25

بئر العبد القنطرة 18 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 16 جنيها

منفذ رفح المرج 105 جنيهات، وقد كان قبل الزيادة 96.50 جنيه

رابعة القنطرة 12 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 10.75

وطالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة شرطة المرور بمراقبة مواقف السيارات، ومعرفة تنفيذ التعليمات الجديدة على جميع المستويات.

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