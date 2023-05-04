تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة وأرقام تلقي الشكاوى من المواطنين

مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للسولار وفقا لما أقرته وزارة البترول يبحث المواطنون عن تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة إذ أعلنت المحافظة في بيان صادر لها قبل قليل أن زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 10%.

تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

وأشار البيان إلى أن تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة اليوم الخميس 4 مايو 2023 شهدت زيادة بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها اليوم وزارة البترول بتحريك سعر لتر السولار بقيمة واحد جنيه ليصبح سعره 8.25 جنية للتر.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

حيث تم تحديد تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة الجديدة، كما تم التاكيد على الالتزام بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

حملات مكبرة لضبط تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما تهيب المحافظة بالسادة المواطنين في حالة أي شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية:

- 114 الخط الساخن

- 0453349447

- 0453356240

- 0453356397

- 01119996050