فصل التيار الكهربائي في 4 مناطق بوسط العريش للصيانة الدورية

ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بسبب أعمال الصيانة الدورية اليومية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية مساءً.

وبحسب بيان مجلس المدينة، بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، سيجري فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة العريش، اليوم، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، وذلك لعمل صيانة على موزع حي ضاحية السلام الديزل (جهد 22).

مناطق العمل والصيانة الدورية بوسط العريش

وقد حدد مجلس مدينة العريش، أنّ التيار الكهربائي سيجري فصله عن المناطق التالية:

أولا: مناطق سوق العريش:

الرائد العربي - الريسة بالكامل - مصنع المكرونة - خلف مستشفى العريش العام.

ثانيا: مناطق قريبة من الساحل:

كرم أبو نجيلة - منطقة قسم ثاني الجديد - استراحة عرفات - منطقة آل ياسر.

ثالثا: مناطق وسط مدينة العريش:

شارع 23 يوليو- منطقة بنك القاهرة - منطقة قسم ثانِ القديم.

رابعًا: مناطق جنوب العريش:

شارع البريد- المشروع القديم - منطقة الحجاوي و السلايمة - الصفا بالكامل - نادي 6 أكتوبر.

عودة التيار الكهربائي في مناطق بالشيخ زويد

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة الكهرباء في بيان لها، عودة التيار الكهربائي في بعض المناطق جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، وذلك بعد تركيب المحولات الجديدة، بناءً على تعليمات محافظ شمال سيناء، ورئيس مجلس مدينة الشيخ زويد سعيد عرادة.