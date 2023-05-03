تنظيف وتجميل كورنيش العريش استعدادا لاستقبال المصطافين

بدأ مجلس مدينة العريش، العمل على تنظيف وتجميل منطقة الشاطئ والكورنيش بطول الطريق الساحلي، الممتد من غرناطة حتى المساعيد غرب المدينة، وذلك لاستقبال المصطافين.

ترميم منطقة الكورنيش وتجميل الطريق الساحلي

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، إنّ قسم التجميل والنظافة بمجلس المدينة، يعمل على إزالة الأتربة من الشاطئ بالطريق الساحلي، وترميم منطقة الكورنيش، وإصلاح أعمدة الكهرباء وتوصيل الإضاءة لكامل المناطق.

تخصيص أماكن للأسر بطريق الكورنيش

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنه جرى الاتفاق مع أصحاب الكافيهات على الشاطئ، على تنظيم عملية وضع العشش الصغيرة والخيام والشماسي التي يجري استئجارها، مع زيادة خدمات الشاطئ سواء من خلال المراحيض والحمامات الموجودة أو عمليات الصيانة، مع تخصيص أماكن للأسر التي تفضل الانعزال وقضاء يوم كامل بمنطقة الساحل.

رصف طريق البحر وتركيب بلدورات

ويشهد طريق العريش الساحلي، عملية تشييد ورصف من منطقة الخلفاء الراشدون حتى كنتاكي، بطول 5 كيلومترات مع وضع بلدورات ومداخل جديدة، وعملية رصف الطرق المؤدية إلى منطقة الشاطئ، والشاليهات والممرات الداخلية

وكان جهاز تعمير سيناء، قد أصدر بيانًا سابقًا، أكد فيه أنه سوف يجري عمل الطريق الساحلي ومنطقة الشاطئ، بشكل حضاري، بعد تنظيم ممرات الشاليهات وفتح مداخل للأسر التي تجلس بمنطقة الكورنيش الممتد بساحل العريش بطول 15 كيلومترًا.