الإجازات المتبقية في 2023 بعد عيد العمال.. اعرفها

انقضى عدد كبير من أيام الإجازات والأعياد الرسمية، خلال العام الجاري 2023، وذلك بموجب قوانين العمل بالنسبة للعاملين في القاطاع الحكومي والهيئات والوزارات المختلفة، وكذلك القطاع الخاص، حيث كانت آخر إجازة حصل عليها المواطنين، كانت إجازة عيد العمال أمس الخميس، وذلك بدلا من يوم الاثنين 1 مايو، وكان من قبلها إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد تحرير سيناء.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد إجازة عيد العمال.

الإجازات المتبقية بعد عيد العمال

وتأتي الإجازات الرسمية ومناسبات الأعياد المختلفة، بعد إنقضاء إجازة عيد العمال، على النحو الآتي:

- إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الجمعة 30 يونيو، ومن المتوقع أن تكون الخميس 29 يونيو نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.