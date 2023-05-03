إجازة البنوك غدا الخميس 4-5-2023 بمناسبة عيد العمال 2023

أعلن مجلس الوزراء أنّ غدا الخميس 4 مايو، موعد إجازة عيد العمال 2023، في القطاع الخاص والحكومي، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يتعلق بـ إجازة البنوك غدا، فتأتي هي الأخرى بمناسبة عيد العمال 2023.

إجازة البنوك غدا بمناسبة عيد العمال 2023

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري، أنّ إجازة البنوك غدا الخميس ستكون بمناسبة عيد العمال، وهي مدفوعة الأجر، حيث سيتم تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، على أن يُستأنف العمل في جميع البنوك صباح الأحد 7 مايو 2023.

عدد أيام الإجازات الأخيرة في 2023

وعن عدد أيام الإجازات الأخيرة في عام 2023، فتبلغ نحو 10 أيام فقط، وفقا للأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، وهي كما يلي.

- يوم الأربعاء 28 يونيو 2023: عيد الأضحى المبارك.

- يوم الجمعة 30 يونيو 2023: ثورة 30 يونيو.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.