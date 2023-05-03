موعد إجازة عيد العمال 2023.. وعدد أيام الراحات المتبقية في العام

أعلن مجلس الوزراء موعد إجازة عيد العمال 2023، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي صادر عن المجلس، موعد حصول العمال في القطاع الخاص والحكومي، على إجازة رسمية.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إجازة عيد العمال 2023، وفق ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد إجازة عيد العمال 2023

وقال مدبولي، إنّ موعد إجازة عيد العمال 2023 يكون يوم الخميس 4 مايو 2023، مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الأحد الموافق 1 مايو، وذلك تطبيقا لقرار ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع لتصبح في نهايته.

وأكد مدبولي، في بيان للمجلس، أنّ غدا الخميس إجازة للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.

إجازات عام 2023

- يوم الأربعاء 28 يونيو 2023: عيد الأضحى المبارك.

- يوم الجمعة 30 يونيو 2023: ثورة 30 يونيو.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.