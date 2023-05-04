تعريفة الركوب الجديدة بدمياط في المراكز والمدن والقرى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعريفة الركوب الجديدة بدمياط من خلال بيان عبر الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد صدور لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار وذلك في ضوء زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.

تعريفة الركوب الجديدة بدمياط

وجاءت تعريفة الركوب الجديدة لكل مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط بزيادة تقدر بنحو خمسين قرشًا تقريبًا لكل تعريفة.

إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب الجديدة

وتم تحديد تعريفة الركوب الجديدة بدمياط كما تم التأكيد على الالتزام بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع إدارة مرور دمياط ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة بدمياط