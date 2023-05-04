تعريفة الركوب الجديدة لمحافظة القاهرة.. اعرف الأسعار

عدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم، في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة على الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

الزيادة الجديدة في تعريفة السرفيس والنقل العام

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز الجنيه الواحد للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كيلومترا، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط، وجنيه واحد لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

وأكد المحافظ أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات الرقابية، لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

التصدي لمحاولات احتكار المواد البترولية

كما شدد على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة .

وأعلن أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .