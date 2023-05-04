«الثقافة»: إطلاق مشروع المكتبات المتنقلة في 6 محافظات

تستعد وزارة الثقافة، إلى تنظيم فعاليات ومراسم إطلاق مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث تنطلق المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هي الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى حياة كريمة.

موعد انطلاق مشروع المكتبات

وحسب بيان وزارة الثقافة: تنطلق الفعاليات من أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الاثنين الموافق 8 مايو الجاري، في تمام 12 ظهرًا.

ويأتي المشروع تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان، وفي إطار العمل تنفذي المشروع الهادف إلى التوسع في إنشاء المكتبات العامة في الأقاليم.

وكانت وزيرة الثقافة قد ناقشت سبل التعاون مع مكتبات مصر العامة خلال الاجتماع مع مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، وصندوق مكتبات مصر العامة، في إطار التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشأن الثقافي.