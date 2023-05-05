توريد 52 ألف طن قمح في محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ مواصلة توريد القمح، والذي بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء المحافظ جمال نور الدين، في ظل تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام المحصول من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن توريد القمح في محافظة كفر الشيخ خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلاً من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد

وأضاف «الهابط»، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، لافتاً أن إجمالي توريد القمح بلغ 51 ألف و811 طن و256 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الخميس.

ومن جانبه، شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.