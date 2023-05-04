محافظ الوادي الجديد يوجه بتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مستشفى الخارجة التخصصي؛ للاطمئنان على مصابي حادث التصادم الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 17 راكبا وإصابة 29 آخرين، يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من التنفيذيين بحضور الدكتور مصطفى عبدالله مدير المستشفى.

توفير العناية الطبية للمصابين

وأكد محافظ الوادي الجديد، تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع حالات الإصابة الذين تنوعت إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، موجهًا بتواجد كل الكوادر الطبية بالتخصصات اللازمة على مدار 24 ساعة، لحين تماثل كل الحالات للشفاء.

تكليف مديرية التضامن بنقل جثامين المتوفين المغتربين

وكلف مديرية التضامن بالمحافظة بنقل جثامين المتوفين من خارج المحافظة لمحل إقامتهم، مقدمًا الشكر و التقدير لجميع المواطنين الذين سارعوا بالتبرع بالدم وتأمين احتياجات مركز الدم لإسعاف المصابين.

وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق «الداخلة -الخارجة» و«الخارجة- أسيوط» من الساعة 8 مساءحتى 7 صباحًا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 4 مايو 2023، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف محافظ الوادي الجديد رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار، وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.