مصرع شابين في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنيا

شهد الطريق الدائري، حادث اصطدام سيارة ملاكي «بيجو 7 راكب»، بدراجة نارية بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع شابين من أبناء قرية طوه في غرب مركز المنيا.

حادث تصادم بدائري المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي «بيجو 7 راكب»، بدراجة بخارية، بالطريق الدائري الرابط بين مركز المنيا والصحراوي الغربي، في غرب مركز المنيا.

مصرع شابين من قرية طوه

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ورعونة سائق السيارة الملاكي، ما أسفر عن مصرع «ضاحي محمد أنور»، 35 عاما، «محمود ريان» 25 عاما، يقيمان بقرية طوه التابعة لمركز المنيا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وسلم سائق السيارة الملاكي نفسه للأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، أصيب 11 شخصا، من محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر، إثر اصطدام أتوبيس نقل جماعي، بسيارة تريلا بمقطورة، بالطريق الصحراوي الغربي في شمال غربي محافظة المنيا.