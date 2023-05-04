تعريفة الركوب الجديدة في الإسماعيلية بعد تحريك السولار.. اعرف الأسعار

شهدت تعريفة الركوب الجديدة بالإسماعيلية، إلىوم الخميس، ارتفاع طفيفا بعد تحريك سعر السولار في الساعات الأولى من صباح إلىوم، عقب اجتماع لجنة وزارة البترول لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما رفعت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المحافظة لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة دون زيادات.

تعريفة المحافظات الجديدة في الإسماعيلية

وحدد بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، تعريفة الركوب الجديدة بالإسماعيلية، والتنقل بين المحافظات المجاورة أو التنقل الداخلي بين المراكز والقري المختلفة.

وحددت المحافظة تعريفة التنقل من الإسماعيلية إلى القاهرة 30 جنيها، و16 جنيها من الإسماعيلية لمدينة العاشر من رمضان، و47 جنيها من الإسماعيلية إلى مدينة المنصورة، و27 جنيها من الإسماعيلية إلى مدينة بورسعيد، و41 جنيها من الإسماعيلية إلى المنصورة، و25 جنيها من الإسماعيلية إلى السويس.

كما حددت تعريفة الركوب الجديدة من الإسماعيلية إلى الزقازيق 25 جنيه ومن الإسماعيلية إلى 25 جنيه ومن الإسماعيلية إلى طنطا 48 جنيه ومن الإسماعيلية إلى 26 جنيه ومن الإسماعيلية إلى فاقوس 23 جنيه ومن الإسماعيلية إلى العريش 52 جنيه ومن فايد إلى المرج 30 جنيه ومن القنطرة غرب للمرج 37 جنيه.

تعريفة المراكز والقرى الجديدة بالإسماعيلية

وحددت محافظة الإسماعيلية في بيانها الرسمي في المراكز والقري بعد تحريك سعر السولار، 11 جنيها من الإسماعيلية إلى مدينة فايد، و6 جنيهات من الإسماعيلية إلى قرية سرابيوم، و9 جنيهات من الإسماعيلية إلى قرية أبو سلطان، و9 جنيهات من الإسماعيلية إلى القصاصين.

وحددت تعريفة الركوب في الإسماعيلية، التنقل من أبوصوير إلى الزقازيق 20 جنيها، ومن القصاصين إلى الزقازيق 13 جنيها، ومن القصاصين إلى الصالحية 6 جنيهات، ومن القصاصين إلى أبوصوير 6 جنيهات.

كما حددت تعريفة الركوب الجديدة من التل الكبير إلى المرج 25 جنيها، ومن التل الكبير إلى الإسماعيلية 12 جنيها، ومن التل الكبير إلى الزقازيق 11 جنيها.

طوارئ في المحافظة لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة بالإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الفورية لكافة مواقف المحافظة لمتابعة تطبيق الأسعار التي حددتها بالتعاون مع إدارة مرور ونقابة السائقين بالمحافظة، قائلا لـ«الوطن» إنه يتم متابعة حالة كافة المواقف داخل مدينة الإسماعيلية، وفي المراكز أولا بأول، لمتابعة عدم الانحراف بالأسعار وتطبيق التعريفة التي تم تحديدها.