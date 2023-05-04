أعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023، وذلك بفترتيه الصباحية للمدارس المجهزة تكنولوجيا، والمسائية للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا، على أن تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل وتختتم في 23 منذ ذات الشهر وذلك بعد امتحان 12 مادة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023، وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على أن تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا والذي يتزامن وقتها مع التوقيت الصيفي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية

- الأحد 7 مايو: اللغة العربية.

- الثلاثاء 9 مايو: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

- الخميس 11 مايو: اللغة الأجنبية الأولي

- الأحد 14 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات

- الثلاثاء الفيزياء والتاريخ

- الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 21 مايو: الأحياء، والفلسفة والمنطق

- الثلاثاء 23 مايو: الكيمياء، علم النفس والاجتماع

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023

وارتبط جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023 بفترتي المدارس الصباحية المجهزة إلكترونيا و المسائية غير المجهزة إلكترونيا، على أن يتم عقد امتحانين أحدهما ورقيا وآخر إلكترونيا وفقا للمواعيد المبينة في الجداول.