محافظ شمال سيناء يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام العمل في محطات الوقود على مستوى المحافظة، بعد تحريك أسعار السولار.

التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة بشمال سيناء

وأكد المحافظ التزام محطات الوقود بشمال سيناء بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر السولار، ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبها، قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه بدأ تفعيل السعر الجديد للسولار، اعتبارًا من اليوم الخميس وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرة إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.