تفاصيل القبض على 15 تاجر مخدرات في 5 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهم 85 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 8,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض.

ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – 50 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن الشرقية

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي - هاتف محمول.

مديرية أمن الغربية

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض.

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي.

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول.

ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزتها كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دسوق، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي.

ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريا، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية.