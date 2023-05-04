تعريفة الركوب الجديدة بالدقهلية.. 10% للميكروباص ولا زيادة للتاكسي

أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها، صباح اليوم الخميس تعريفة الركوب الجديدة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل «سيارات الميكروباص والسرفيس»، بحد أقصى 10% عقب قرار تحريك أسعار السولار ليصبح السعر 8.25 جنيه للتر الواحد.

تعريفة الركوب الجديدة لا تشمل سيارات التاكسي

وأوضح بيان محافظة الدقهلية أن التحريك في تعريفة الركوب الجديدة لا يشمل سيارات التاكسي وذلك عقب إعلان قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الواحد ليصبح 8.25 جنيه.

لجنة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

ونوه البيان إلى أن هناك لجنة شُكلت برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور على المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين.

تشكيل غرفة عمليات بديوان عام محافظة الدقهلية

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

وأوضح البيان أنه جرى تكليف مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بانرات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.