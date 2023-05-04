تعريفة الركوب الجديدة في الأقصر بعد تحريك سعر السولار

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر بعد قرار تحريك أسعار السولار، والتي تقرر زيادتها بنسبة 10%، على جميع خطوط سير السرفيس وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم، أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، جرى عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية، لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر التي راعت مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

تكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات

ووجه المحافظ بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين من العاملين على الخطوط المختلفة، بتعريفة الركوب المقررة، وإعلانها في مكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها، والالتزام بعدد الركاب المقرر، وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، وتكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات، وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية.

تثبيت الزيادات المقررة بين محافظات الجوار

كما وجه المحافظ، إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار وهي قنا والبحر الأحمر وأسوان، بتثبيت الزيادات المقررة، وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993، وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.