تعريفة الركوب الجديدة في محافظة الغربية.. اعرف الأسعار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن لجنة تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، قررت زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بنسبة 10%.

وأشار المحافظ في بيان صحفي، إلى أنه تابع انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بالغربية، والتي أعلنت عنها المحافظة اليوم، على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، وأنه تفقد مواقف سيارات الأجرة بمدن كفر الزيات، بسيون، قطور وطنطا.

تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

وطالب السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

أرقام الشكاوى وغرفة العمليات بالمحافظة

كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالبا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة، والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور 0403454599، غرفة عمليات المحافظة 0403341233، إدارة المواقف 01006966983، أو عبر الواتساب الخاص بمبادرة الغربية بتتغير على أرقام 01550502836- 01550502837

حملات مكثفة في أرجاء المحافظة

ووجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة، لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة، وحملات من أجل متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بالغربية.