تعريفة الركوب الجديدة في أسيوط.. حملات على المواقف لمنع التلاعب

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا رقم 850 لسنة 2023 بشأن تعديل تعريفة الركوب الجديدة بأسيوط للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة، وبين المراكز بنسبة 10%، عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس الأربعاء، بتحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

تعريفة الركوب الجديدة بأسيوط

وقال المحافظ إنّ قرار تعريفة الركوب الجديدة في أسيوط، نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف العميد إسماعيل محرزي مدير إدارة المرور بأسيوط، والعقيد أحمد الإدريسي مدير مباحث المرور، ويسري سند مدير إدارة المواقف، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير، وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين، ووضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود، وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رقم «2135727/ 088» أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم «01000623873»، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تسعيرة ركوب المراكز

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي، لتصبح 9 جنيهات، والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.50 جنيه، و5 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 2.50 جنيه، و3 جنيهات لمدينة ناصر الهضبة، بالإضافة إلى تحريك الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها، لتصبح 13 جنيها لديروط، و10 جنيهات للقوصية، و5.50 جنيه لمنفلوط، و5.50 جنيه لأبوتيج، و8 جنيهات لصدفا، و9 جنيهات للغنايم، و5.50 جنيه لساحل سليم، و8 جنيهات للبداري، و4.50 جنيه لأبنوب، و3 جنيهات للفتح.

تعريفة المحافظات

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، فأصبحت 123.50 جنيه لمحافظة القاهرة، و20 جنيها لملوي، و28 جنيهًا للمنيا، و10 جنيهات لطما، و15.50 جنيه لطهطا، و27 جنيهًا لسوهاج، و43.50 جنيه للبلينا، و42 جنيها لجرجا، و43.50 جنيه لدار السلام، و49 جنيهًا للوادي الجديد، و54 جنيهًا لنجع حمادي، و61 جنيهًا لقنا، و112 جنيهًا للغردقة.