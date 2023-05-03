مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في الدقهلية وتكثيف البحث عن السائق

لقى طفل مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، متأثرا بإصابته التي لحقت به نتيجة اصطدام دراجة نارية بسيارة مجهولة على طريق «النزل – فارسكور» وجرى نقله لمستشفى منيه النصر المركزي، عقب إصابته إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتكثف مباحث منية النصر من جهودها لضبط السيارة المجهولة.

بلاغ بمصرع طفل في حادث سيارة مجهولة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود إخطار من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة مجهولة أمام قرية النزل بمركز منية النصر على الطريق المؤدي إلى فارسكور.

إصابة الطفل في حادث طريق ووفاته

انتقلت مباحث مركز منية النصر إلى مكان الحادث وتبين أن حادث طريق تسبب في إصابة الطفل «يوسف رضا عبد العليم البدراوي» 12 سنة والمقيم بقرية النزل وبعد محاولات لإسعافه توفي.

وتكثف مباحث منية النصر من جهودها للقبض على سائق السيارة المجهولة وعرضه على النيابة العامة، حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية