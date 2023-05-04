العثور على جثة طفل في مصرف بالدقهلية.. تغيب منذ 5 أيام

عثر عدد من أهالي قرية كرم التابعة لمركز المنصورة، اليوم، على جثمان طفل ديمشلت، والمتغيب منذ 5 أيام، في مصرف مائي.

بلاغ بتغيب طفل ديمشلت

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثة الطفل «إبراهيم السيد يونس فرج» 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، والمبلغ بتغيبه منذ 5 أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة.

العثور على جثة طفل ديمشلت في مصرف

وكثفت مباحث الدقهلية من عملية البحث عن الطفل المتغيب، حتى جرى العثور على جثة طفل ديمشلت اليوم الخميس بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك بين «بني عبيد و قرية ميت فارس» وبه إصابة في الرقبة.

نقلت جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من عملية البحث لكشف الجناة والمتورطين فى الحادث وكشف ملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مرتكبي الواقعة.

وكان والد طفل ديمشلت قد تقدر ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بتغيب نجله، والذي خرج يقود التوك التوك ملكه خلال العمل عليه لمساعدته في تكاليف الحياة، وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.