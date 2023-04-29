التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بالشرقية

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما لقي مصرعه غرقا، في مياه ترعة بحي السلام بنطاق كفر صقر بمحافظة الشرقية، تم توقيع الكشف الطبي عليه وتبين وفاته باسفكسيا الغرق، فيما تم التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لأهله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة كفر صقر يؤكد غرق طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وأفادت التحريات أنه نزل ليستحم رفقة الأطفال بمياه الترعة، خرج الأطفال إلا الطفل الغريق.

الدفع بسيارة إسعاف وفرق الإنقاذ

كانت قد انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف من قبل الهيئة فيما تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري الى محيط حادث الغرق وبعد البحث تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل وأجريت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

التصريح بالدفن

كانت أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة فيما تبين أن الطفل غرق نتيجة إسفكسيا الغرق وصرحت الجهات المعنية بالدفن وتسليم الجثمان لذوية.