الإنقاذ النهري يبحث عن جثة طفل غرق في مصرف بالشرقية لليوم الثاني

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل محمد علي عبد الله البالغ من العمر 10 سنوات، الذي غرق أمس الأربعاء في مياه بحر بالقرب من كوبري أبو طبل بنطاق مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد مصرع الطفل محمد علي عبدالله ابن قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح والبالغ من العمر 10 سنوات، إذ لفظ أنفاسه غرقا في مياه البحر اسفل كوبري أبو طبل بنطاق المركز.

الإنقاذ النهري يبحث عن طفل

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح وعدد من رجال الانقاذ النهري إلى موقع الغرق للبحث عن الطفل، فيما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث تحسبا للعثور على جثمان الطفل.

تحرر محضرا بالواقعة منذ لحظة وقوع الحادث، وجار البحث من قبل فرق الإنقاذ النهري عن جثة الطفل، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.