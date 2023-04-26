الإنقاذ النهري يبحث عن جثة طفل غرق في مصرف أسفل كوبري أبو طبل بالشرقية

يُجرِي رجال الإنقاذ النهري البحث عن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقى مصرعه غرقا في مياه مصرِف أسفل كوبري أبو طبل بنطاق مركز شرطة منيا القمح.

وتبلغت الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من أهالي إحدى قرى منيا القمح إلى مركز الشرطة يشير إلى مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غرقا في مياه مصرف أسفل كوبري أبو طبل بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

الإنقاذ النهري يبحث عن طفل غريق

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما تحرك على الفور قوة من الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل، بينما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع البلاغ تحسبا للعثور على الجثة ونقلها إلى المستشفى القريب.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المعنية بمديرية أمن الشرقية ويجري رجال الإنقاذ النهري البحث عن الطفل الغارق.