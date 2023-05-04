القبض على تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالعملات المقلدة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالعملات المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) حال إستقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية مقلدة" – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبى شراء العملة الأجنبية بالإشتراك مع (شخصان ، مقيمان بمحافظة القاهرة) ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان السابق ضبطهما أيداها ، وإعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين من راغبى شراء النقد الأجنبى ، وأقرا بتحصلهما على العملات المُقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط الأخير وبحوزته (هاتف محمول) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود محادثات على تطبيقى " واتس آب ، ماسنجر " تؤكد نشاطه الإجرامى .