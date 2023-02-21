ضبط شخصين بحوزتهما عملات أجنبية مقلدة في المعادي

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (مبلغ مالى لعملات أجنبية "مقلد" - سلاح أبيض).

اعتراف المتهمين

وإعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد ترويجها على عملائه ، وأقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، بقصد إستخدامها فى تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى .. وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.