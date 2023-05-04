محافظ بورسعيد: قدمنا تسهيلات للمزارعين لزيادة الإنتاج في القرى

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ضرورة نقل ثقافة الانتقال لدى المزارعين من مناطق الدلتا إلى الأراضي الجديدة بشرق بورسعيد، لتحويل الأراضي غير الصالحة للزراعة إلى خصبة، مشيرا إلى أنها ضمن توجيهات الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء عادل الغضبان في موسم حصاد محصول القمح بقرى سهل الطينة بشرق بورسعيد بحضور المهندس حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ومحمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد وعد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تسهيلات لزيادة الإنتاج

وأضاف المحافظ أن الدولة قدمت تسهيلات للمزارعين لزيادة الإنتاج بقرى سهل الطينة في شرق بورسعيد، و خير مثال على ذلك أنها وفرت الخدمات لإقامتهم من مباني سكنية، ووجود محطة مياه الشرب ومحطة كهرباء ومدارس بالمنطقة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجده مع المزارعين وزيادة محصول القمح هذا العام عن السنوات الماضية.

احتياجات المزارعين

واستمع محافظ بورسعيد إلى شكاوى واحتياجات المزارعين بقرية 7 بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، منها تسهيلات في دفع الإيجار للأراضي الزراعية حتى تستكمل كامل إنتاجها من المحاصيل، خاصة أنها أخذت وقتا كبيرا في تحويلها من أراضي شديدة الملوحة إلى خصبة يزرع فيها كل المحاصيل.