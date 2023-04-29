الزراعة الآلية تساهم في موسم حصاد القمح بـ 5 آلاف ماكينة

أعلن قطاع الزراعة الآلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المشاركة في موسم حصاد القمح من خلال 5 آلاف مُعدة منتشرة في 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقليل الفقد والهادر في المحصول والمحافظة على درجة نقاوة وجودة الناتج لأقصى درجة ممكنة.

الزراعة الآلية تساهم في حصاد المشروعات القومية الكبرى

وقال عادل الأشقر، رئيس القطاع، إن الزراعة الآلية تساهم في حصاد المشروعات القومية الكبرى في توشكى وشرق العوينات والفرافرة، كما يساهم القطاع أيضا في حصاد القمح لمدة ستين يوماً، فضلاً عن حصاد محصول البنجر في مطلع يونيو المقبل، فضلا عن عمليات الحرث والتسوية بالليزر استعداداً لموسم زراعة الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وأضاف أنه تم إجراء كل عمليات الصيانة اللازمة لجميع الآلات بمحطات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، لضمان جاهزيتها لموسم حصاد القمح، وتقديم كل الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية، ونشر وتوعية المزارعين، بأهمية استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية، وما تساهم فيه الزراعة الآلية في خفض تكاليف الإنتاج وضمان إنتاجية عالية في كل مراحل الزراعة، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد في كل المحاصيل.

افتتاح العديد من المحطات الجديدة

وأشار إلى افتتاح العديد من المحطات الجديدة أبرزها محطتا المغرة وغرب غرب المنيا لخدمة منتفعي المليون ونصف المليون فدان، لافتا إلى أن القطاع لديه العديد من المعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في الأراضي الصحراوية سواء في الزراعة أو الحصاد، مؤكدا أن محطات الميكنة والزراعة الآلية تقدم خدماتها لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.

وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن اتجاه المزارعين إلى استخدام الميكنة الزراعية يحقق الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، في حال اتباع الميكنة الزراعية من بداية تجهيز وتسوية التربة، حيث تساهم أيضا في تقليل الفاقد من البذور، والأسمدة، وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي يتم توجيهها بشكل سليم باستخدام الميكنة.