زيلينسكي: القوات الروسية ارتكبت 6139 جريمة حرب في عملياتها بأوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بارتكاب 6139 جريمة حرب خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 1400 جريح في شهر واحد، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس.

زيلينسكي يطالب المحكمة الدولية بمعاقبة بوتين

وأضاف «زيلينسكي»، في كلمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق عقوبة من المحكمة الجنائية الدولية على أفعاله الإجرامية من أجل قيم العدالة والحرية، وأضاف: «أثق في أن هذا سيحدث عندما ننتصر، ومصرون على إنشاء محكمة للنظر في جريمة العدوان الروسي ضد أوكرانيا».

ودعا الرئيس الأوكراني إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين الروس بسبب دورهم في الحرب، مؤكدًا أن جرائم روسيا في أوكرانيا تتسبب في مقتل 11 طفلًا على الأقل بصفة شهرية، ولفت إلى أن روسيا شنت حربًا كبيرة في الدونباس وقتلت الآلاف.

أوكرانيا تعزز دفاعاتها لصد هجوم شامل محتمل

وأكد أن روسيا هي المسؤولة عن كل الضحايا والمعتقلين، وأضاف أن أوكرانيا تعمل على تعزيز دفاعاتها لتكون جاهزةً دائمًا لصد أي هجوم شامل محتمل من جانب القوات الروسية، كما تعمل لضمان العدالة من أجل تحقيق السلام، واتخاذ القرارات التي تضمن العدالة الدولية.