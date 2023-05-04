أوكرانيا تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة روسية فوق مدينة أوديسا

أعلنت قيادة العمليات العسكرية الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أنّ قوات الدفاع الجوي أسقطت 12 من أصل 15 طائرة مسيرة روسية فوق مدينة أوديسا.

إسقاط 12 مسيرة

وذكرت قيادة العمليات العسكرية، أنّ قوات الدفاع الجوي أسقطت 12 مسيرة من طراز كامايكازي، استخدمها الروس لمهاجمة أوديسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

اندلاع حريق

وفي الوقت ذاته، أصابت 3 طائرات مسيرة روسية، مهاجع إحدى المؤسسات التعليمية في المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأوضحت قيادة العمليات في الجنوب، أنّه جرى إخماد الحريق على الفور، ولم يصب أحد.