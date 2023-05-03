خريطة مراكز خدمة وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 وكيفية التسجيل في البطاقة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في حال رغبة المواطنين إضافة المواليد على بطاقة التموين يأتي بالأوراق المطلوبة ويتبع الشروط الآتية وهي:

-استمارة أداء الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة الميلاد الرقمية

- رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة

- المستند الدال على أحقية المواطن بإضافة المواليد وهي:

- تكافل وكرامة

- كارنيه الخدمات المتكاملة

- أسر الشهداء

- مستحق معاش التضامن الاجتماعي

- وأن لايقل عمر المولود عن 4 سنوات

- وعدد أفراد البطاقة لايزيد عن 4 أفراد وهم:

- الزوج والزوجة وفردين من العائلة.

كيفية التسجيل لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

وأضاف السيد دايرة، في تصريح لـ«الوطن» أما عن كيفية التسجيل أن يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب تموين وبالنسبة للموقع الإلكتروني غير متاح في الوقت الحالي، يكون من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة وعددها 128 مكتب ومنهم 35 مركز خدمة على مستوى محافظة الدقهلية والفرق بينهما أن مركز الخدمة هو مكتب نموذجي رقمي يقدم الخدمة بشكل أفضل وحضاري تتكون من استراحة، وفصل مؤدي الخدمة عن المتلقى وكل موظف أمامه أجهزة الكمبيوتر ولا يوجد أي تدخل بشري، وهي كما يلي:

مراكز الخدمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

- مكتب تموين أبو داوود بقرية أبو داوود بتمي الأمديد.

- مكتب تموين أبو قراميط السنبلاوين

- مكتب تموين قرية أتميدة ميت غمر

- مكتب تموين أجا شارع السمري

- مكتب تموين إخطاب المساكن الشعبية أجا

- مكتب تموين قرية إسكندرية الجديدة المنزلة

- مكتب تموين قرية أشمون الرمان شارع المحطة دكرنس

- مكتب تموين قرية الاتحاد المنزلة

- مكتب تموين منية النصر، قرية البجلات منية النصر الزراعي

- مكتب تموين قرية البصراط المنزلة

- مكتب تموين البلامون قرية البلامون السنبلاوين

- مكتب تموين البيضا قرية البيضا تمي الأمديد

- مكتب تموين البيضاء مساكن تاج الزين تمي الأمديد

- مكتب تموين الجزاير قرية الجزائر منشية عبد القادر بلقاس

- مكتب تموين الجبانة قرية الجبانة بلقاس

- مكتب تموين الجمالية شارع الجيش ميدان الكبري

- مكتب تموين الحجايزة السنبلاوين

- مكتب تموين الحصص شربين

- مكتب تموين الحفير بلقاس

- مكتب تموين الحوتة المنزلة

- مكتب تموين الربع تمي الأمديد

- مكتب تموين الربيعة دكرنس

- مكتب تموين الستاموني بلقاس

- مكتب تموين السمارة تمي الأمديد

- مكتب تموين السنبلاوين حي البرجاس

- مكتب تموين السنبلاوين مساكن الجبانة

- مكتب تموين الشوامي بلقاس

- مكتب تموين الصلاحات دكرنس

- مكتب تموين العزيزة المنزلة

- مكتب تموين العصافرة المطرية

- مكتب تموين العقبيين شارع مسجد عزام المطرية

- مكتب تموين الغراقة أجا

- مكتب تموين الغصنة المطرية

- مكتب تموين الفردوس مساكن المجزر الآلي شارع مجمع الفردوس متفرع من شارع باتا المنصورة

- مكتب تموين الفروسات المنزلة

- مكتب تموين الكردي

- مكتب تموين الكفر الجديد- المنزلة - شارع المجلس متفرع من الطريق العام قرية الكفر الجديد

- مكتب تموين المحمودية دكرنس

- مكتب تموين المركزي حفير شهاب الدين بلقاس

- مكتب تموين المطرية

- مكتب تموين المعصرة بلقاس

- مكتب تموين المقاطعة السنبلاوين

- مكتب تموين المنزلة شارع وسط البندر

- مكتب تموين النزل منية النصر

- مكتب تموين النسايمة المنزلة

- مكتب تموين أوليلة- ميت غمر

- مكتب تموين أويش الحجر- المنصورة

- مكتب تموين بدواي المنصورة

- مكتب تموين برج النور- شارع السوق- أجا

- مكتب تموين برج نور الحمص أجا

- مكتب تموين برمبال القديمة- قرية الرياض منية النصر

- مكتب تموين بوهمتوش- الصاري- السنبلاوين

- مكتب تموين بساط كريم الدين شربين

- مكتب تموين بسنديلة بلقاس

- مكتب تموين بشلا ميت غمر

- مكتب تموين بطرة- طلخا

- مكتب تموين بلقاس 1 عزبة جاد

- مكتب تموين بلقاس 2 المساكن الشعبية

- مكتب تموين بلقاس خامس

- مكتب تموين بندر شربين- مساكن الهيمة

- مكتب تموين بني عبيد

- مكتب تموين بهوت - طلخا

- مكتب تموين تلبانة المنصورة

- مكتب تموين تمي الامديد شارع هشام المسيري- التل

- مكتب تموين درين نبروه

- مكتب تموين دكرنس مساكن البحر شارع الشهيد طارق سلامة

- مكتب تموين دماص شارع جامع النصر ميت غمر

- مكتب تموين دموه دكرنس

- مكتب تموين دميرة مساكن الإصلاح الزراعي طلخا

- مكتب تموين دنديط ميت غمر

- مكتب تموين ديسط طلخا

- مكتب تموين ديمشلت الدور الثاني دكرنس

- مكتب تموين رأس الخليج شربين

- مكتب تموين سلامون القماش قرية سلامون القماش- المنصورة