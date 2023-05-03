3 مقترحات من الحوار الوطني استجابت لها الدولة فورا.. منها دعم بطاقات التموين

على مدار عام كامل، بدأ بدعوة من الرئيس السيسي لحوار وطني شامل، أعقبها عمل متواصل من مجلس أمناء الحوار، سعيا لتشكيل اللجان والإعداد للشكل الأمثل الذي يحقق ضمانات مشاركة الجميع بآرائه واقتراحاته، خرجت عدة مقترحات من اجتماعات الحوار الوطني، ولاقت استجابة واسعة من الدولة، وعكست إدراكها لأهمية مخرجات الحوار الوطني للجمهورية الجديدة، ومن أهم تلك الاستجابات السريعة الآتي:

عقد مؤتمر اقتصادي 2022

إقامة المؤتمر الاقـتصـادي كأحد مخرجات الحوار الوطني بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، حيث قدم ضـياء رشوان منســق عــام الحـوار الوطني توصـيات المـــؤتمر الاقتصــادي، مع عـرض مجلــس أمناء الحوار عـدد من التساؤلات علــى المؤتمر، والتي قوبلت بإجابة رئيــس الــوزراء عليها في بيان صحفي.

إستجابة الرئيس السيسي لمقترح الإشراف القضائي على الإنتخابات

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2023، وكان هناك استجابة سريعة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إستجابة الرئيس السيسي لحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة للمستحقين

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح أعضاء الحوار الوطني سبتمبر 2022، ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين والتي استهدفت مليون أسرة.