قصة سرقة خزينة محطة وقود على يد أب ونجله بالقليوبية.. «معرفوش يفتحوها»

خُطة محكمة نفذها عامل ونجله يعملان داخل إحدى محطات الوقود في مركز طوخ بمحافظة القليوبية لسرقة خزينة حديدية من داخل المحطة، «الوطن» تستعرض القصة الكاملة لجريمة سرقة خزينة بكامل محتوياتها من أموال محطة الوقود، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية واعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق.

خُطة تنفيذ جريمة السرقة

كشف الوالد المتهم بسرقة خزينة المحطة برفقة نجله عن كواليس جريمة السرقة أمامك جهات التحقيق قائلًا: «خططنا كتير إحنا الاتنين لسرقة الخزنة، وركبنا الموتوسيكل وروحنا على المحطة في وقت متأخر».

وأوضح المتهم أنَّهما كانوا على علم بمكان خزينة أموال المحطة وتوجهوا عليها مباشرة بعدما تأكد من عدم رؤية أحد لهما، وحصلا على الخزينة بالكامل دون فتحها، «معرفناش نفتحها خالص عشان كدة خدناها زي ما هي وروحنا بيها الشقة».

وكشف المتهم في أثناء جلسة التحقيق عن سبب سرقتهما لخزينة محطة الوقود التي يعملان بهما قائلًا: «كنا محتاجين الفلوس جداً وملقناش غير الطريقة دي قدامنا عشان نتصرف في المشكلة اللي معانا».

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة، القبض على عامل ونجله متهمين بسرقة خزينة أموال في إحدى محطات الوقود في القليوبية، وتمّ التحفظ على الخزينة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم الأب ونجله بعد سرقة خزينة محطة الوقود، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّه حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، فإنَّهما ينتظران عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، وذلك لأن جريمة السرقة لم تقترن بظروف مشددة أخرى.