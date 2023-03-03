السيطرة على حريق بمخزن أسطوانات غاز بالقرب من محطة وقود بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية اليوم من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن أسطوانات البوتاجاز وبالقرب من محطة وقود دون خسائر في الأرواح وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وتحريات المباحث حول الواقعة.

حريق مخزن لأسطوانات الغاز

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة محلة الدمنة بنشوب حريق داخل مخزن لأسطوانات الغاز دائرة المركز.

حريق هائل في مخزن أسطوانات الغاز بالدقهلية

انتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ والدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب اشتعال النيران وبيان مدى ترخيص المبنى وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وملابساته.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.