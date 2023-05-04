آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 4.. «الساعة 12 منتصف الليل»

قررت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اليوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، سيتم غلق باب الحجز الإلكتروني، للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، وذلك بالنسبة للطرح الخاص بفئة متوسطي وفوق متوسط الدخل.

طرق حجز وحدة سكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 4

- الاطلاع على بيانات الوحدة السكنية الموجودة في الطرح.

- تحديد كود الوحدة بالمدينة المراد الحجز فيها.

- الضغط على «طلباتي».

- الضغط على «حجز الوحدة».

- إدخال كود حجز الوحدة المرغوب حجزها، بشروط أن مدفوع لها مقدم الجدية ومصروفات التسجيل الخاصة بها.

- الضغط على «اختيار».

- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطب إليها.

سكن لكل المصريين 4 وشقق متنوعة المساحات

وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة في سكن لكل المصريين 4، تأتي بمساحات مختلفة بداية من 75 متر إلى 127 متر، مؤكدة أن التخصيص على حسب أسبقية الحجز، لافتة إلى الأماكن والمدن التي بها الطرح، وهي: «دمياط في شطا والزرقا، القاهرة الجديدة، بني سويف بمنطقة بياض العرب، الشرقية في الزقازيق، البحر الأحمر بسفاجا والغردقة، البحيرة في دمنهور».